Da Unindustria Aprilia arriva un commento positivo e un elogio all'amministrazione Terra per l'ottenimento dei finanziamenti Pinqua, che permetteranno alla città di avere circa 40 milioni di euro divisi su tre progetti (Campo di Carne-La Gogna; Vallelata-Via delle Valli; Toscanini-quartiere Primo) per il recupero sociale e urbanistico della città. L'associazione degli industriali, attraverso le parole del presidente auspica infatti che i piani servano a contrastare il degrado e abbiano ripercussioni positive anche a livello economico.

"Rappresenta sicuramente un'ottima notizia per il territorio il finanziamento di 40 milioni di euro per la riqualificazione urbana che il Comune di Aprilia riceverà dal Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del bando Qualità dell'abitare. Si tratta - dichiara Renato Sciarrillo, Presidente di Unindustria Aprilia - di tre specifici progetti di rilancio della realtà urbanistica e della viabilità, che saranno di supporto anche alla realtà industriale. Grazie ai cantieri che si apriranno sarà possibile recuperare spazi degradati, dando nuovo impulso ad attività e servizi. Un plauso va all'Amministrazione comunale per aver messo in campo questa progettualità premiata dal Ministero".