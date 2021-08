Centoundici campi totali, contenuti in cinquanta strutture distribuite in tutto il territorio provinciale. Tanti sono i luoghi in provincia - secondo i dati di Mr Pade Paddle - in cui si può praticare una disciplina giovane, ma che ha preso piede con una velocità notevole.

Un fenomeno che attira tutti

Perché il Padel è così praticato? La risposta, in realtà, è più semplice del previsto: può essere praticato da tutti, non importano l'età, le condizioni fisiche o tecniche. Infatti, oltre alla ovvia componente prettamente agonistica, che richiede preparazione e allenamento, ce n'è una molto più ludica e amatoriale, dato che la disciplina rappresenta una vantaggiosa occasione di divertimento e ritrovo. Organizzare una partita non è complicato, a patto che ci siano strutture adeguate.

Campi e strutture nelle province

Latina, in questo senso, è veramente ben fornita: campi e strutture ci sono, sia all'aperto che indoor, e ai giocatori non resta che munirsi della propria racchetta e andare a giocare.

Basti pensare che Latina è la seconda provincia nel Lazio per numero di club e luoghi in cui giocare: a fare da capolista c'è Roma, con 251 strutture e 821 campi, mentre subito dopo ci sono Frosinone, Viterbo e Rieti, dove rispettivamente ci sono 19, 11 e 10 strutture e 39, 30 e 18 campi.

Il Lazio capolista

Tutti numeri che portano il Lazio a detenere il primo posto nella classifica regionale per numero di campi. Si parla, infatti, di oltre 1.000 campi distribuiti in 341 strutture.

Soltanto dall'inizio dell'anno, queste ultime sono aumentate di ben 95 unità, le quali hanno dato alla luce 360 nuovi campi, ossia il 55% in più rispetto al primo semestre del 2020.

Di tutte queste 341 strutture, 54 possiedono più di 4 campi e in generale, la media regionale è di 3 campi per ogni struttura, contro una media nazionale di 2,4.

Inoltre, 80 strutture possiedono campi coperti, per quasi 220 indoor, poco meno di un quarto (il 23%) del totale dei campi nel Lazio. Questo è l'unico dato in cui la regione è in "difetto", visto che la media nazionale dei campi coperti è del 30%.

Uno sport che si espande

Ad ogni modo, precisamente un quarto delle strutture di Padel in Italia è concentrato nel Lazio. Una percentuale che è diminuita negli anni, visto che nel 2020 la regione deteneva il 34% delle strutture di tutta la Nazione, ma ciò significa che la disciplina e le opportunità di praticarla si sono diffuse con grande velocità anche nel resto d'Italia.

Parlando invece di campi, la percentuale aumenta: il 30% dei rettangoli di tutta Italia è posseduto dal Lazio (e lo scorso anno ne aveva il 42%).

Tutta l'Italia gioca a Padel

Guardando al dato nazionale, solo nel 2020, in Italia, sono state realizzate 565 nuove strutture, per 1.515 campi (soltanto a luglio sono stati realizzate 86 strutture per più di 200 campi). Il totale, attualmente, è di ben 1.380 club e 3.346 campi distribuiti per lo stivale.