"Ringrazio il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, per la sua presenza ad Anzio e per l'attenzione che ha prestato a tutte le numerose istanze poste dalla popolazione più fragile del territorio".

Lo ha affermato il Sindaco, Candido De Angelis, al termine della visita istituzionale del Ministro per le Disabilità del Governo Draghi, Erika Stefani, sul territorio comunale di Anzio. Il Sindaco De Angelis, insieme al primo cittadino di Nettuno, Alessandro Coppola, ha accolto il Ministro Stefani nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina. Si è trattato di un incontro cordiale e propositivo, nel corso del quale sono state gettate le basi per un positivo rapporto di collaborazione. Successivamente, insieme all'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al Direttore Generale dell'Asl Roma 6, Narciso Mostarda ed agli Assessori alle politiche sociali di Anzio, Velia Fontana e di Nettuno, Maddalena Noce, la delegazione si recata in visita alla spiaggia per le persone con disabilità, eccellenza del territorio, ubicata lungo la Riviera Mallozzi.

Il Ministro, dopo un lungo confronto con le famiglie presenti in spiaggia, con gli operatori e con i ragazzi più fragili, impegnati nelle varie attività, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'attivazione dell'importante servizio e per la positiva sinergia istituzionale tra l'Amministrazione De Angelis e l'Asl Roma 6.

"Nonostante diverse difficoltà, lavorando ed impegnandoci insieme, - sottolinea l'Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana - siamo riusciti ad attivare questo fondamentale servizio sul nostro territorio che, il prossimo anno, sarà implementato e migliorato con alcune specifiche attività. Le belle parole del Ministro rappresentano, per tutti noi, un importante stimolo per fare sempre meglio. Ad Anzio nessuno deve rimanere indietro".

Il servizio spiaggia per le persone con disabilità, coordinato dall'Asl Roma 6, in collaborazione con l'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Anzio, è disponibile tutti i giorni, dalle 9.00 alle 18.00, previa prenotazione telefonica, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, al numero dedicato 347 7704828.