Nella giornata odierna si è svolto in modalità telematica un tavolo tecnico richiesto dal Comune di Latina con la Sogin per verificare lo stato di avanzamento della progettazione del ponte sul canale Mascarello.

Le approfondite indagini geognostiche si sono concluse il 29 luglio scorso come da cronoprogramma. La Sogin trasmetterà agli enti che hanno autorizzato le indagini (Consorzio di Bonifica e Provincia) una relazione di fine lavori. Nel mese di agosto si procederà alle analisi e alla stesura delle varie relazioni e prove che consentiranno di caratterizzare il ponte e i terreni sottostanti le pile.

La verifica del ponte, che sarà pronta per la metà di settembre, permetterà di valutare la scelta progettuale: realizzazione di nuovo ponte o adeguamento sismico del ponte esistente con impalcato nuovo.

È stata rappresentata la necessità di prevedere l'alloggiamento dei sottoservizi sul ponte (energia elettrica, acquedotto e rete fognaria, gas e telefonia), inoltre è stato concordato che l'impalcato comprenda anche una corsia pedonale e ciclabile.

L'Assessore a Decoro, Manutenzioni, Patrimonio e Lavori pubblici, Emilio Ranieri: «Ringraziamo Sogin per il lavoro che sta svolgendo. Iniziare con i passi giusti e con un progetto completo consentirà di realizzare l'opera con tempi certi. Il ponte sarà importante anche per le opere che andremo a programmare in adiacenza: l'alaggio per imbarcazioni e la riqualificazione dell'area presso il ponte Passo Genovese».