Si sono riunit i,questa mattina di fronte all'ingresso dello stabilimento, i dipendenti della Corden Pharma, per lo sciopero di otto ore indetto da Filctem, Femca e Uiltec in risposta alla ferma volontà aziendale di licenziare 82 dipendenti.

Grande risposta da parte dei lavoratori e degli esponenti politici territoriali. Infatti, erano presenti al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, i sindaci di Latina e Sermoneta, rispettivamente Damiano Coletta e Giuseppina Giovannoli e i Consiglieri Regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna.

Un appuntamento molto importante per il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli: «La vicenda Corden Pharma - ha spiegato il primo cittadino - è una ferita nel tessuto economico di questo territorio e necessita di tutto il sostegno e l'impegno anche delle istituzioni. Esprimo piena solidarietà ai lavoratori, la vera anima di questa azienda, in quanto ogni posto di lavoro perso significa una famiglia a cui viene tolta una fonte di reddito ma anche per l'azienda rinunciare a un patrimonio di competenze e professionalità, necessaria mai come in questo momento». L'amministrazione comunale, come confermato dallo stesso primo cittadino, sta seguendo la vertenza Corden Pharma fin dal suo insediamento e nei giorni scorsi, insieme a tutti i capigruppo consiliari, si è svolto un incontro con la dirigenza di Corden Pharma per capire da vicino la situazione, che rappresenta la "coda" della vertenza iniziata nel 2018: «Quello che vogliamo è che Corden riacquisti prestigio e rispettabilità, con piani seri di investimento per il futuro senza mai mettere in secondo piano l'aspetto ambientale, che va salvaguardato insieme ai posti di lavoro. Questa non è una crisi che riguarda solo Sermoneta ma l'intero territorio, perché Corden Pharma è solo una delle vertenze attualmente aperte. Le istituzioni devono necessariamente giocare un ruolo centrale, che sia non soltanto di sostegno alle sigle sindacali nella conduzione della trattativa: Corden Pharma può rappresentare l'occasione per le istituzioni a tutti i livelli per gettare le basi di un vero rilancio del tessuto economico locale puntando al riconoscimento dell'Area di Crisi Complessa».

Il sindaco ha confermato di aver già avuto un confronto con la Prefettura di Latina e con il presidente della Provincia per attivare i percorsi più opportuni per la tutela del sito produttivo e dei lavoratori: «Proprio al presidente della Provincia – spiega ancora Giuseppina Giovannoli – ho scritto insieme al presidente del consiglio comunale Antonio Di Lenola chiedendo di convocare un tavolo sulla crisi Corden Pharma insieme alla Prefettura, alle sigle sindacali, alla Regione e ai sindaci delle città limitrofe». Ieri mattina, intanto, sindaco ed esponenti della sua amministrazione comunale sono andati a portare il sostegno dell'ente ai lavoratori che hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli dell'azienda in via del Murillo.