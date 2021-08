L'appello è che il servizio possa essere ripristinato al più presto, viste anche le alte temperature raggiunte in questa calda domenica di agosto.

Disagi sul lungomare del capoluogo, oltre che negli ex quartieri Q4 e Q5, dove attualmente le utenze sono rimaste senza acqua. Con molta probabilità i disagi sono causati dalla grande affluenza di persone che, soprattutto nel week end, prendono d'assalto il lungomare, facendo decuplicare la richiesta di acqua corrente nella periferia.

