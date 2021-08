"Una situazione ormai insostenibile. Nonostante i tantissimi appelli ad intervenire per dare al quartiere Pantanaccio il decoro e la valorizzazione che merita, a farla da padrone in questa zona sono solo il disinteresse e la mancanza di qualsivoglia forma, anche minima e ordinaria, di manutenzione. Le aree verdi che costeggiano le strade sono solo un intricato ammasso di rovi e sterpaglie secche che, tra l'altro, rischiano, in caso di roghi, di mettere a rischio l'incolumità dei cittadini". Lo afferma in una nota il consigliere comunale della Lega Vincenzo Valletta.

"I marciapiedi sono disconnessi ed impraticabili a causa di alberi e piante pericolanti e cresciute senza alcun criterio. Le sedi stradali sono minacciate da piante "sull'orlo di una crisi di nervi" pronte a crollare alla prima occasione. Un disinteresse, quello della giunta Coletta, che riguarda non un'area abbandonata ma altamente abitata, dove si trovano moltissimi esercizi commerciali, collocata a poco più di un chilometro dalla centralissima piazza del Popolo. Una zona dove i marciapiedi sono preclusi a persone con disabilità o a mamme con bimbi sulla carrozzina, per non parlare degli anziani che magari vorrebbero fare una passeggiata ma rinunciano per evitare di dover camminare a bordo strada. Un degrado generalizzato da cui si "salvano" solo alcune aree a ridosso di abitazioni evidentemente privilegiate. I cittadini di Pantanaccio non possono e non devono essere divisi in serie A o serie B a seconda dell'orientamento politico. Meritano tutti lo stesso trattamento. Così come questo quartiere non può e non deve essere utilizzato, come spesso accaduto in questi cinque anni, solo per comode passerelle politiche.

Oggi l'unico dato è che le "periferie" di Latina sono state completamente abbandonate a se stesse nonostante le rassicurazioni di chi proprio nel 2016 si era presentato definendole come una priorità su cui intervenire per dare loro la qualità e la sicurezza al pari delle zone centrali della città. I cittadini sono stanchi e per fortuna tra meno di un paio di mesi avranno la possibilità di mandare a casa chi in questi anni non ha fatto altro che sostituire i proclami all'agire".