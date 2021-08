Il dottor Giuseppe Marzano è il nuovo presidente del Parco nazionale del Circeo. Nei giorni scorsi il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che è stato comunicato oggi all'Ente Parco, alla Comunità del Parco e per conoscenza al revisore dei conti. La terna proposta il 10 giugno al presidente della Regione Lazio era composta, oltre che da Marzano, anche dalla professoressa Maria Vittoria Ferroni e dal dottor Giuliano Tallone. L'iter ha quindi visto esprimere dapprima la formale intesa del presidente della Regione Zingaretti sulla nomina del dottor Marzano, poi i pareri favorevoli della XIII Commissione permanente del Senato e della VIII Commissione permanente della Camera. Conclusa la procedura, è arrivata la nomina da parte del ministro.

Si resta invece in attesa della nomina del direttore dell'Ente, figura ormai vacante da circa un anno. Il relativo iter, in questi mesi, è stato piuttosto travagliato, ma alla fine il direttivo del Parco, oramai qualche mese fa, era arrivato alla redazione di una terna di nomi da sottoporre all'attenzione del ministro per addivenire alla nomina del nuovo direttore.