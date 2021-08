Torna l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto limitatamente ai giorni 15 e 16 agosto, festa di Ferragosto e del Patrono San Rocco, a Cisterna di Latina.

Tradizionalmente le due giornate richiamano un considerevole numero di persone nelle piazze e vie della città.

Non volendo privare la cittadinanza della festa in onore al Santo patrono, momento oltre che di fede anche di impulso verso una ripresa economica dopo il lungo periodo di lockdown, l'amministrazione comunale ha inteso mantenere alta l'attenzione verso le misure di contenimento alla diffusione del Covid-19. Pertanto ha previsto una serie di controlli e, sentito il parere della ASL di Latina, ha emesso due ordinanze per disporre l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina facciale) nei momenti clou degli eventi inseriti nella rassegna Cisterna Estate.

Quindi, è fatto obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalle ore 18 del 15 agosto alle ore 2 del 16 agosto, e dalle ore 18 del 16 agosto alle ore 2 del 17 agosto nelle piazze e strade centrali di Cisterna di Latina e precisamente: Corso della Repubblica (tratto tra incrocio con Via Manzoni e Piazza Battisti), Largo Pellico, Via Cairoli, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia, Largo Risorgimento, Via Zanella, Via San Pasquale, Piazza Battisti, Parcheggio antistante il Palazzo Comunale (area food), Piazza 19 Marzo.

Ciò consentirà, unitamente al distanziamento, anche di svolgere la Solenne Processione che avrà luogo domenica 15 agosto, al termine della Santa Messa delle ore 19.00 celebrata sul palco di Piazza 19 Marzo.

La processione in onore della Vergine Maria Assunta in cielo, del SS.Salvatore e del Patrono San Rocco sfilerà da piazza 19 Marzo lungo via Garibaldi, via Monti Lepini, piazza Battisti, via Da Vinci, via Po, via Verdi, Corso della Repubblica con rientro in piazza 19 Marzo.

Lunedì 16 agosto, alle ore 19 il Vescovo Mons. Mariano Crociata presiederà la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo.

Il tratto di Corso della Repubblica compreso tra via Roma e piazza Battisti sarà interdetto al traffico da giovedì 12 a sabato 14 agosto a partire dalle 20,30, mentre già a partire dalle ore 18 nei giorni di domenica 15 e lunedì 16 agosto.