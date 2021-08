Vigilia e giorno di Ferragosto nella quiete dell'Oasi di Kufra a Sabaudia per il vincitore della medaglia d'oro alle recenti Olimpiadi di Tokyo sui 100 metri e nella 4X100, Marcell Jacobs. Il velocista italiano, che ha deciso dopo i Giochi di prendersi una pausa e di tornare nel 2022, ha deciso di trascorrere questi caldi giorni d'estate a Sabaudia in compagnia della sua attuale compagna, Nicole Daza e dei suoi due figli, avuti proprio da lei, Anthony e Megan. La quiete delle dune e di una mare tra i più belli d'Italia, dunque, per l'uomo più veloce del mondo, capace in terra nipponica di far impazzire l'Italia dello sport e, nel caso specifico, dell'atletica.