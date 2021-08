E' stato pubblicato sul sito dell'Azienda ABC e su quello del Comune di Latina, il bando di concorso per il reclutamento di 45 autisti in possesso della patente di categoria C per la conduzione dei mezzi da impiegare nel servizio di raccolta differenziata porta a porta spinto su tutta la città.



Prosegue dunque a ritmi serrati il programma di estensione del servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, e l'azienda si prepara all'autunno con il concorso pubblico per titoli, prova pratica e colloquio.

Per consentire la massima partecipazione al concorso, le domande potranno essere presentate sino al 30 settembre 2021. Il modello di domanda, predisposto dall'azienda, è scaricabile sul sito di ABC e su quello del Comune di Latina.



Il Presidente ABC Gustavo Giorgi ha sottolineato: «La pubblicazione del concorso conferma il pieno rispetto dei piani e dei programmi di sviluppo aziendale dell'Amministrazione Coletta, tutti confluiti nei bilanci di ABC approvati in Consiglio comunale».



Il Direttore Silvio Ascoli ha ribadito «la ferma volontà dell'azienda di reclutare le migliori risorse disponibili ad oggi sul mercato al fine di poter garantire il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dalla proprietà».