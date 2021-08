"Sul cimitero di Borgo Montello ci ritroviamo ancora una volta di fronte alla solita polemica sterile di una parte dell'opposizione". Lo afferma l'assessore ai Lavori pubblici Emizio Ranieri rispondendo così alle accuse dei consiglieri comunali di minoranza, Vincenzo Valletta (Lega) e Andrea Marchiella (Fratelli d'Italia).

I campi di inumazione sono una soluzione che risponde a esigenze reali poiché parliamo di persone che purtroppo hanno vissuto ai margini e che da defunte non vengono reclamate da nessuno. Proprio perché l'Amministrazione ha sempre avuto il massimo rispetto dei defunti, di qualsiasi provenienza essi siano, è stata fatta questa scelta che garantirà una sepoltura dignitosa a tutti. Quelli che alcuni consiglieri di opposizione chiamano cumuli di terra sono dei lavori necessari per portare rispetto a persone che in vita sono state meno fortunate di noi.



Per quanto riguarda la realizzazione dei 180 loculi sociali, il progetto si farà e la società Magif che gestisce il cimitero di Montello da due anni ha migliorato di molto il servizio. La situazione dei cimiteri è stata attenzionata e stiamo lavorando a un nuovo piano cimiteriale che è fermo al 1997. Forse coloro che hanno scelto di intraprendere questa sterile polemica ferragostana, magari perché a corto di argomenti, ignorano il fatto che per quanto riguarda i servizi cimiteriali dal 2016 l'Amministrazione sta di fatto gestendo una situazione che si presentava come ingestibile grazie ai disastri compiuti dalle precedenti Amministrazioni.