L'abbandono indiscriminato dei sacchi dell'immondizia tra via Parigi e via Inghilterra indigna i residenti della zona, che chiedono con forza al Comune e alla Progetto Ambiente una soluzione a un problema che si trascina da anni. E' infatti dal 2016, ovvero da quando è stato eliminato l'ultimo cassonetto per gettare la spazzatura delle strade pubbliche, che questo fenomeno ha preso piede nella zona 167, senza che né Comune, né l'azienda di igiene urbana siano riuscite a trovare una soluzione, se non quella di ritirare a cadenza settimanale i rifiuti lasciati in strada da sconosciuti e incivili. Una situazione di degrado che rischia di rovinare il bel lavoro portato avanti dal Comune per riqualificare la zona Toscanini. «Voglio ringraziare l'amministrazione comunale per i tanti interventi realizzati per migliorare il quartiere: piazza della Comunità Europea, la nuova illuminazione per il parco Europa e i progetti che porteranno alla riqualificazione delle abitazioni ex Flavia ‘82 con i fondi Pinqua. Ma proprio per questo - ci spiega Giovanni Pezone - da cittadino mi sento un po' preso in giro per la questione dei rifiuti abbandonati in via Parigi, da anni al centro del quartiere ci sono decine di sacchi dell'immondizia che deturpano il decoro urbano. Sono nauseato dal fatto che non si riesca a risolvere questa situazione, da anni la Progetto Ambiente passa e ritira i rifiuti: un lavoro extra che alla fine paghiamo noi contribuenti. Come comitato di quartiere (è l'ex vice presidente) abbiamo segnalato il caso, abbiamo incontrato a più riprese l'assessore per evidenziare il problema ma senza risultati». Il problema che secondo Pezone oggi è più grave di alcuni anni fa. «Ormai anche da altre parti della città vengono a buttare i rifiuti in quella zona, possibile che con le telecamere di videosorveglianza non si riescano a individuare gli incivili? C'è comunque bisogno che il Comune intervenga».