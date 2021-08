Graditissimo ieri l'omaggio di Assonautica Latina agli ospiti e agli operatori presenti al porto dell'isola di Ventotene in occasione della festa di Ferragosto. Il presidente dell'associazione Giovanni Gargano ha infatti consegnato i sacchetti con la cambusa di Assonautica sia ai diportisti, una 40ina le barche ormeggiate, che agli ormeggiatori e ai militari dell'ufficio locale marittimo. Un gradito regalo per promuovere i prodotti tipici dell'isola, dalle lenticchie eccellenza del posto, all'amaro alla rughetta - erba che nasce spontanea a Ventotene - ai biscotti del forno locale. Un'idea quella della cambusa nata tanti anni fa dal direttore di Assonautica Taranto Matteo Dusconi per promuovere le specialità enogastronomiche nel turismo nautico e ora apprezzata anche dal sindaco Gerardo Santomauro e dall'amministratore della società municipale Stella Maris Luca Masi, con il quale Assonautica Latina è partner nella gestione della banchina del porto.