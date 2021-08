Una situazione di degrado segnalata sia dei residenti del quartiere Poggio-Valli-Vallelata che dai lavoratori che operano nella zona, che chiedono l'intervento della Progetto Ambiente affinché questi rifiuti vengano rimossi e smaltiti. Inoltre i cittadini chiedono maggiori controlli affinché venga individuato chi abbandona impunemente i rifiuti in strada.

Rifiuti abbandonati e degrado nell'area industriale in zona Valli-Vallelata ad Aprilia. Nel parcheggio di via Vacchi, praticamente a ridosso della linea ferroviaria, sono stati accumulati nei sacchi neri materiali di ogni tipo: dalle scarpe da ginnastica fino a una lavatrice buttata lì da qualche incivile.

