Più corse da Terracina per Ponza il prossimo week end. La NLG – Navigazione Libera del Golfo infatti, per agevolare il traffico turistico in forte ripresa, ha deciso di effettuare 2 collegamenti straordinari domenica 22 agosto da Ponza alle 16,00 e da Terracina alle 17,15.

La NLG incrementa quindi sia le corse di andata che quelle di ritorno, in modo tale da non creare disagi ai turisti in visita all'isola.

Il servizio di collegamento è assicurato dal Sorrento Jet, nave veloce che assicura alte velocità in tutto comfort e sicurezza dal momento che può ospitare circa quattrocento passeggeri suddivisi su due ponti.