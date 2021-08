Sull'area, di circa 1000 mq e già da tempo bonificata e mappata, grazie a un progetto elaborato dal Comune e dall'Istituto scolastico e finanziato dalla Regione Lazio, verrà effettuato un lavoro di riqualificazione delle essenze arboree esistenti. Saranno gli studenti dell'Istituto San Benedetto ad occuparsi della manutenzione dell'area che verrà collegata, attraverso un passaggio pedonale, con il parco attrezzato di via Cambellotti.

Con la consegna del cantiere alla società Sia Garden srl si avvia a conclusione il percorso amministrativo che porterà alla riqualificazione del terreno di via Goya, bene confiscato nel 2010 alla criminalità il cui uso è stato concesso all'Amministrazione comunale e all'Istituto d'Istruzione Superiore San Benedetto a beneficio dell'intera collettività.

