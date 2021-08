Gli studenti torneranno in classe per la maggior parte il 13 settembre, ma le scuole superiori riapriranno ad inizio mese (il primo) per gli esami di riparazione. Ancora una settimana di tempo, poi conosceremo i primi sviluppi del Green pass obbligatorio per il personale scolastico. Cosa ne sarà di quella minima percentuale di insegnanti e lavoratori Ata che non hanno fatto il vaccino? Senza certificazione verde non si potrà entrare a scuola: chi non provvede entro cinque giorni (dal richiamo ufficiale) viene sospeso dall'incarico e resta senza stipendio (un supplente potrà essere chiamato soltanto a partire dal quinto giorno di assenza). Ma il decreto governativo prevede una scorciatoia: chi non è vaccinato e non ha l'esenzione, per entrare in classe potrà sottoporsi a tampone ogni 48 ore (il costo del test è a carico del lavoratore a meno che si tratti di persone fragili che non possono essere vaccinate).

Passiamo all'altro step: a chi spetta intervenire? Deve essere il preside o un suo delegato. Secondo le norme attuali va controllato ogni giorno, ma il ministero e il garante della privacy stanno lavorando per trovare una soluzione più semplice per il controllo. Soluzione richiesta dai presidi che non vogliono assumersi un impegno che «non ci compete», hanno più volte ribadito. I dirigenti scolastici sono stati messi in allarme dall'assenza di dettagli operativi sulla verifica del lasciapassare. Confidano di non essere costretti ogni giorno a dover verificare il possesso del Green pass dei propri docenti, insomma come i ristoratori con la differenza che nel caso delle scuole il personale è sempre lo stesso. In attesa di direttive più precise, per non ritrovarsi all'ultimo a pianificare un rientro per centinaia di lavoratori, alcuni dirigenti hanno deciso di muoversi in anticipo, come avvenuto ad esempio all'istituto superiore "Carlo e Nello Rosselli" di Aprilia, dove il preside Ugo Vitti ha inviato a tutto il personale in servizio nella scuola di via Carroceto una circolare nella quale si invitano insegnanti e Ata a trasmettere ad un'apposito indirizzo email (creato ad hoc) il Qr-code relativo al proprio Green pass e la data di scadenza della stessa carta verde entro le ore 13 del 30 agosto.