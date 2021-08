E' iniziata la schiusa delle uova di Caretta caretta sul lungomare di Sabaudia in località Bufalara. Poco più di 20 tartarughe almeno nella fase iniziale ma i volontari stanno aspettando la schiusa anche delle altre uova. Si parla del primo nido ma nella stessa location ne sono stati spostati altri due sempre rinvenuti sulla spiaggia di Sabaudia, uova deposte molto vicino al bagnasciuga e spostate per via delle mareggiate. Su ogni tartaruga sono stati raccolti dei dai, partendo da quelli relativi la misurazione.

Le piccole Caretta caretta hanno percorso il corridoio allestito dai volontari di TartaLazio ma per raggiungere il mare dovranno aspettare ancora un po'. Sembra infatti che saranno traferite a Terracina per poi essere liberate insieme alla Guardia Costiera. A preoccupare per quanto riguarda il lungomare di Sabaudia anche la presenza di barche da pesca molto vicine la riva e a poca distanza dal nido