Domenica pomeriggio sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire la quarantesima edizione del seminario federalista europeo organizzato dall'Istituto Altiero Spinelli. «Il federalismo in Europa e nel mondo» è il titolo del ciclo di incontri che si terranno sull'isola di Ventotene fino al 3 settembre. Mattarella in particolare parteciperà al seminario «Dall'Unione Monetaria agli Stati Uniti d'Europa», previsto nella sessione di domenica e che cade in un momento particolarmente delicato per l'Unione Europea, impegnata in queste ore nelle scelte sulla crisi afghana oltre che su importanti decisioni economiche.

Il Presidente arriverà sull'isola nella tarda mattina ed è prevista una visita alla tomba di Altiero Spinelli, luogo simbolo dello spirito dell'Europa contemporanea. L'intero programma della visita del Presidente Mattarella è incentrato su date e luoghi simbolici per l'Unione Europea, per le idee di libertà che lì sono nate e per i valori che il seminario vuole trasmettere ai giovani che si sono iscritti. L'appuntamento infatti coincide con gli 80 anni dal Manifesto di Ventotene, il documento scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante i loro anni di confino sull'isola e che ha dato vita all'idea di Europa. Sui dettagli del programma e gli spostamenti vige tuttora particolare riservatezza per motivi di sicurezza e c'è grande attesa per il discorso del Presidente della Repubblica che verrà ricevuto dal sindaco dell'isola, Gerardo Santomauro. Era altresì prevista la presenza alla prima giornata del seminario del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, costretto ad essere assente per la quarantena di un parente.

Non è ancora stato reso noto se Mattarella si recherà anche sull'isolotto di Santo Stefano a sua volta simbolo di Resistenza. Come si sa il reclusorio è oggetto in questo momento di un imponente programma di restauro perché possa diventare un centro culturale e di studio aperto tutto l'anno.