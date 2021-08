Piazzetta e cimitero blindati, tra poco atterrerà il Presidente Sergio Mattarella e si recherà sulla tomba di Altiero Spinelli per deporre la corona già pronta in Comune.

La visita del Presidente coincide con il 40esimo seminario per la formazione federalista europea, nell'80esimo anniversario del Manifesto di Ventotene

