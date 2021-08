Mancato pagamento del mese di luglio e preoccupazione per la mensilità del mese di agosto, oltre alla ancora più preoccupante nota emessa dall'azienda che prevede la cassa integrazione per più di 134 dipendenti della Clinica Città di Aprilia. Questi i motivi che hanno spinto oggi ad indire l'assemblea dei dipendenti che ha appena votato l'ok alla dichiarazione dello stato di agitazione a seguito della situazione emergenziale che ha portato la proprietà della struttura sanitaria di Aprilia alla crisi economica. L'assemblea convocata sia dalla RSU interna alla clinica Antonio Tatò e dal rappresentante della Effepi Cgil Giovanni Salzano ha riscosso una grandissima partecipazione: circa il 70 per cento dei dipendenti. Se la situazione non dovesse risolversi si andrebbe quindi incontro ad uno sciopero.