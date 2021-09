Il Ministero dell'Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) ha accolto la richiesta di finanziamento del Comune di Cori per un totale di 200.000 euro da investire nella manutenzione e messa in sicurezza della scuola primaria ‘Virgilio Laurienti' di Cori. Quella dell'ente lepino rientrava tra le candidature relative ai lavori di c.d. "edilizia leggera", nello specifico ai "lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico". Le risorse saranno, infatti, impiegate nella messa in sicurezza delle aule, nella impermeabilizzazione in particolare del terrazzo che ricopre il tetto dell'edificio e nel corretto convogliamento dello scarico delle acque.

Mentre proseguono anche i lavori di manutenzione straordinaria alla scuola primaria ‘Don Silvestro Radicchi' di Giulianello, esprime soddisfazione l'assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani: "Dall'inizio della consiliatura, oltre che al problema del dissesto idrogeologico, l'assessorato ha sempre dedicato la massima attenzione al mondo della scuola e alla sua sicurezza e i risultati stanno arrivando. Anche in questo caso, grazie ai fondi messi a disposizione per l'edilizia scolastica dal ministero dell'Istruzione, ci siamo attivati per far sì che i nostri alunni possano usufruire di spazi sempre migliori. E anzi – aggiunge Afilani – stiamo lavorando affinché si arrivi a un intervento completo su tutto l'edificio scolastico di via Marconi".

"Con questo contributo potremo risolvere diverse problematiche del plesso che ospita la scuola primaria di Cori, la prima costruita sul territorio e dunque la più datata. La sicurezza delle nostre scuole è una priorità – gli fanno eco il sindaco, Mauro De Lillis, e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Chiara Cochi - e mediante questo intervento i piccoli alunni potranno beneficiare di una scuola migliore, più sicura e più decorosa. L'intento del nostro impegno è, infatti, proprio quello di migliorare la qualità della vita all'interno degli ambienti scolastici. L'azione di riqualificazione dei plessi locali continua".