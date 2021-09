Tiziano Ferro sostiene la manifestazione Rieti Lazio Pride dell'11 settembre. Sui propri canali social il cantante promuove l'evento che si terrà nel capoluogo reatino alle ore 16 in Piazza Mazzini.

Un sostegno che nel corso degli anni non è mai mancato, con un forte impegno da parte del cantautore di Latina. E' dal 2016 infatti, quando la manifestazione Lazio Pride si svolse per la prima volta proprio nella sua città natale, che Tiziano Ferro è sempre presente e partecipe nelle iniziative di promozione e supporto del Pride regionale.

Il Comitato Lazio Pride ringrazia Tiziano Ferro per il contributo nel rendere Rieti una città capitale dei diritti. "Diritti al Centro" è infatti lo slogan della manifestazione, organizzata da Lazio Pride, Arci Rieti e Arcigay Rieti, per cui hanno concesso il patrocinio Comune di Cantalice, di Montopoli Sabina, di Orvinio, l'Unione dei Comuni della Bassa Sabina (Cantalupo in Sabina, Forano, Salisano, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Tarano), ii Municipi I, VII e XV di Roma Capitale e la provincia di Viterbo.