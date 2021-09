Si terrà nuovamente nell'area del mercato settimanale di via Rossetti, la prossima edizione del Mercatino della Memoria, fissata per domenica 5 settembre. Si tratta di una scelta autonoma degli organizzatori, per garantire un distanziamento sensibile tra i banchi di esposizione e di conseguenza anche tra i visitatori, vista la delicata situazione della pandemia.

Con l'occasione si anticipa che anche il mercatino della 1 domenica di ottobre si terrà presso l'area del mercato per garantire il regolare svolgimento delle elezioni amministrative, visto che la piazza non potrà essere impegnata stante gli impegni degli uffici Comunali.