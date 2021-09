Il Ministero dell'Istruzione ha concesso alla Provincia di Latina oltre 12 milioni e mezzo di euro nell'ambito dei Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di sua competenza.

Il relativo decreto, trasmesso nei giorni scorsi, approva i progetti proposti che riguardano 17 istituti superiori la cui gestione è affidata all'ente di via Costa. Il finanziamento più consistente – 3 milioni e 150mila euro – riguarda il liceo ‘Manzoni' di Latina per un progetto di ristrutturazione e ampliamento della sede di via Magenta. Al liceo scientifico ‘Grassi' di Latina sono destinati un milione e 537mila euro per interventi di efficientamento energetico dell'edificio. Un altro milione e 175mila euro vanno invece al ‘Vittorio Veneto' di Latina per completare i lavori di efficientamento energetico della sede di viale Mazzini ai quali si aggiungono un altro milione e 50mila euro per la manutenzione straordinaria dei solai. Ai lavori di ristrutturazione della sede straccata del campus dei licei ‘Ramadù' di Cisterna sono destinati 980mila euro mentre 1 milione 233mila euro sarà utilizzato per la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento dell'istituto omnicomprensivo ‘Giulio Cesare' di Sabaudia oltre ad altri 720mila euro per manutenzione straordinaria. Finanziato anche il progetto da mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antincendio dell'istituto ‘Marconi' di Latina. Oltre mezzo milione di euro è destinato a interventi di adeguamento dell'istituto ‘Einaudi-Mattei' di Latina. Gli altri finanziamenti riguardano progetti per il ‘Fermi' di Formia, il ‘Tallini' e il ‘Cicerone' sempre a Formia e l'istituto agrario ‘San Benedetto di Latina.

L'importo complessivo degli interventi approvati dal Ministero ammonta a 12 milioni e 597mila euro.

"Come ente siamo chiamati ad occuparci di una trentina di istituti scolastici dislocati sul territorio – spiega il presidente della Provincia Carlo Medici – e della loro manutenzione. L'approvazione dei progetti presentati e l'erogazione di questi fondi ci garantisce quindi la possibilità di intervenire in ben 17 scuole di secondo grado per la loro messa in sicurezza consegnando così a insegnanti, studenti e a tutto il personale edifici sicuri e moderni e in altri casi di adeguare le strutture sul fronte energetico".