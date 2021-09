L'Azienda per i Beni Comuni e il Comune di Latina danno il via all'estensione su tutto il territorio comunale del nuovo servizio di raccolta differenziata "Porta a Porta". Si riparte dai quartieri Nuova Latina e Nascosa (ex Q4 e Q5) e dai Borghi Podgora e Piave (area extra-urbana).

Si parte dal censimento delle utenze e la distribuzione dei kit di contenitori e sacchi, che prenderanno il via lunedì 6 settembre 2021. Tali operazioni permetteranno di georeferenziare tutti i punti di presa dei rifiuti, indispensabili per la programmazione dei turni e per la gestione operativa dei carichi di lavoro. Il sistema di raccolta prevede l'esposizione del proprio contenitore fronte strada e il censimento consentirà di avere un database georeferenziato di ogni singolo punto di produzione dei rifiuti, utenze domestiche e utenze non domestiche. Questa fase di lavoro permetterà anche una verifica puntuale delle eventuali problematiche, al fine di poter predisporre i necessari adeguamenti. Gli operatori che realizzeranno questa attività saranno dotati di pettorina e tesserino di identificazione.

Estensione del nuovo servizio PaP da fine settembre

L'estensione del nuovo servizio è programmata a partire da lunedì 27 settembre 2021, procedendo dal quartiere Nascosa (ex Q5) e in progressiva estensione su quartiere Nuova Latina (ex Q4), Borgo Podgora e area extraurbana di Borgo Piave, così come puntualmente riportato negli EcoCalendari distribuiti alle utenze interessate. I cassonetti stradali saranno progressivamente rimossi, contestualmente sono previsti servizi mirati di pulizia, controllo e sanzione per eventuali abbandoni.

Obiettivo: 80% RD

Alla luce dei risultati ottenuti nei primi quattro mesi nelle aree di Latina Scalo, Borgo San Michele, Borgo Faiti, Borgo Piave, si punta a raggiungere anche nelle zone in estensione l'indice di Raccolta Differenziata pari all'80%.

Frequenze, orari, frazioni merceologiche, obiettivi

Il nuovo servizio è strutturato per diverse tipologie di utenze tenendo conto della produzione di rifiuti e delle caratteristiche urbanistiche del territorio.

Le utenze domestiche più numerose sono quelle che abitano in un contesto urbano e saranno servite con queste frequenze

? Secco non riciclabile, 2 volte settimana

? Umido, 3 volte settimana

? Plastica e metalli, 3 volte settimana

? Carta, 1 volta settimana

? Vetro, 1 volta settimana

Le utenze domestiche in area extraurbana, dotate di carrellati più capienti da 120 lt, sono servite con queste frequenze:

? Secco non riciclabile, 1 volta ogni 2 settimane

? Umido, 2 volte settimana

? Plastica e metalli, 1 volta settimana

? Carta, 1 volta ogni 2 settimane

? Vetro, 1 volta mese

Per la frazione vegetale, sfalci, foglie e potature si può richiedere un contenitore carrellato da 120 lt che verrà ritirato a domicilio nella giornata del sabato su prenotazione. Le utenze che necessitano di un servizio specifico per rifiuti sanitari (pannolini e pannoloni), possono segnalarlo al momento della consegna dell'attrezzatura o in alternativa al Numero Verde aziendale, e riceveranno un apposito contenitore.

Tre tipi di kit distribuiti

Saranno distribuiti circa 10mila kit, consegnati direttamente alle singole utenze. La consegna richiede la lettura dei codici univoci dei contenitori e il relativo abbinamento all'utenza, funzionale alla gestione dei conferimenti e alla futura applicazione della tariffa puntuale. Il kit per le utenze domestiche in area urbana, le più numerose, comprende:

? Contenitore sottolavello per la frazione umida 10 lt.

? Contenitore da esposizione umido 25 lt.

? 4 contenitori da 30 lt. per carta, plastica e metalli, vetro e secco non riciclabile

? EcoCalendario

? Sacchi per l'umido e il secco non riciclabile

Il kit per le utenze domestiche in area extraurbana si distingue per la consegna di piccoli carrellati da 120 litri. Comodi e facilmente posizionabili negli spazi esterni. Il kit per le utenze non domestiche dipende dai volumi di rifiuti prodotti, dalla loro tipologia e dagli spazi disponibili. Le esigenze cambiano radicalmente tra negozi di beni generici (utenze non food), negozi di beni alimentari o deperibili, bar e ristoranti (utenze food), uffici, stabilimenti balneari, alberghi e attività produttive. Le consegne saranno concordate con appositi sopralluoghi. Sono disponibili contenitori da 120 a 1700 litri.

La distribuzione prevede visite dirette con il passaggio degli operatori casa per casa. Chi non viene trovato a casa, riceverà un avviso di mancata consegna con le indicazioni per il ritiro dei kit.

Manico antimicrobico: la prima distribuzione massiva in Italia

Per la prima volta in Italia tutti i mastelli da esposizione, grazie alla collaborazione con Sartori Ambiente, sono realizzati con un manico in versione PROTECT, cioè additivato con ioni di rame e zinco in grado di inibire la crescita di microrganismi sulle superfici. Il rame e le sue leghe, come ad esempio l'ottone, vengono impiegati nella produzione di oggetti che vengono toccati di frequente (come rubinetti, maniglie e corrimano), poiché ne sono note le proprietà antimicrobiche.

Rifiuti ingombranti

Sarà potenziato il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio su appuntamento, la prenotazione avviene chiamando il numero verde, e l'esposizione deve avvenire nel giorno concordato, fronte strada della propria abitazione. In alternativa, le utenze domestiche possono consegnare autonomamente gli ingombranti presso i Centri di Raccolta di via Bassianese e di via Massaro, oppure presso le Isole Ecologiche Itineranti che con cadenza settimanale sono presenti in aree diverse del territorio comunale (calendario disponibile sul sito aziendale www.abclatina.it).

Junker, l'app che conosce i rifiuti

Grande successo di Junker, l'app che legge i codici a barre dei materiali e indica come conferirli. Dal mese di marzo scaricata da 11.570 famiglie, oltre 154.000 interrogazioni di prodotti, 77.000 ricerche di punti d'interesse e 1.700 segnalazioni. Ad ogni step sarà integrato il relativo calendario di raccolta. L'app, realizzata in multilingue, utile anche per stranieri e turisti, presenta anche informazioni sui Centri di raccolta.

Numero Verde, sito Internet e incontri

Molto utilizzato anche il nuovo sito istituzionale ABC (www.abclatina.it) rinnovato con tutte le informazioni necessarie sui kit e su come usarli. Per le informazioni è disponibile il numero verde 800751463 e la pagina Facebook aziendale. Sono previsti, inoltre, incontri pubblici e assemblee in live stream sui social del Comune e di ABC.

Compostaggio domestico

Tutti gli utenti di tutta la città, se hanno un giardino, possono richiedere gratuitamente la compostiera per fare il compostaggio domestico e accedere allo sconto della parte variabile della tariffa. In fase di distribuzione dei kit la richiesta può essere fatta direttamente al personale incaricato. In alternativa, tutti i residenti interessati possono fare richiesta al numero verde di ABC Latina. Con la compostiera sarà consegnato anche un utile manuale sul compostaggio domestico.

Predisposizione per la tariffa puntuale

Tutti i contenitori sono dotati di un TAG RFID che trasmette via radio in automatico un codice univoco associato all'utente. In questo modo il contenitore diventa l'equivalente di un contatore e permette di contabilizzare i conferimenti che ogni utente fa. Il rifiuto non viene pesato, ma si contabilizza l'operazione di svuotamento "vuoto per pieno". Per questo si suggerisce di esporre il contenitore solo quando è pieno, tranne che per la frazione organica. Il sistema utilizza una banca dati collegata a tutti i mezzi di raccolta, i contenitori sono anche georeferenziati, e forniscono così una base dati importante per lavorare sull'ottimizzazione del servizio e per implementare a regime una tariffa puntuale che permetta di applicare un principio di equità facendo pagare ad ognuno per i rifiuti che realmente produce.