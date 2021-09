Troppi gatti randagi in giro e troppe situazioni igienico sanitarie al limite sparse per il territorio. Questa la situazione e per limitare il fenomeno il Comune di Priverno ha disposto di affidare il servizio di sterilizzazione dei felini delle colonie di randagi. Il provvedimento rientra in quanto previsto dalla legge. Proprio la normativa regionale per la tutela del benessere degli animali prevede che gli interventi di sterilizzazione degli animali non identificati siano effettuati dai Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari o dai veterinari operanti nel libero mercato. Così come risultato da un censimento effettuato, il numero delle colonie censite è in aumento come pure il numero dei gatti da sterilizzare e si è quindi reso necessario intervenire tempestivamente con la sterilizzazione al fine di contenere il numero dei felini che diversamente potrebbero creare un problema oltre che igienico-sanitario anche di civile convivenza, soprattutto nelle aree densamente abitate. L'Azienda Sanitaria alla quale normalmente i responsabili di colonia fanno riferimento per le sterilizzazioni, ha delle tempistiche di intervento non in grado di soddisfare le attuali esigenze e non sempre i referenti di colonia riescono ad effettuare le catture in coincidenza con l'appuntamento fornito dall'Azienda Sanitaria. Mentre la ASL di Latina sta ipotizzando di adottare per colmare la carenza di personale addetto alle sterilizzazione anche con l'eventuale istituzione di ambulatori veterinari propri, si è pensato quindi di provvedere, in via sperimentale, ad esternalizzare il servizio di sterilizzazione dei gatti tramite un'indagine esplorativa di mercato, al fine di acquisire le candidature dei veterinari che si rendono disponibili. E' stato quindi predisposto un bando che ha per oggetto l'affidamento del servizio di orchiectomia e ovario isterectomia dei gatti appartenenti alle colonie feline del Comune di Priverno per il periodo di 4 mesi. Per lo svolgimento di tali attività e servizi l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del benessere psicofisico dell'animale. La procedura non sarà finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario ma ad identificare più soggetti idonei a fornire il servizio adottando per i singoli affidamenti un criterio di rotazione. Per quanto riguarda la quantificazione del servizio, sono oggetto del bando 110 interventi ovario isterectomia (per cui vengono riconosciuti 65 euro per intervento) e 50 interventi di Orchiectomia (per 40 euro ognuno).