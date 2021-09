C'è anche la provincia di Latina e in particolare le isole di Ponza e Palmarola tra le tappe scelte da Lebron James per le sue vacanze italiana. Prima di ricominciare con gli allenamenti con i Los Angeles Lakers con i quali andrà a caccia del suo quinto anello come campione NBA. The King James, il "re" com'è soprannominato e come si chiama su Instagram, ha immortalato in una sua stories il costone di montagna che sovrasta la splendida spiaggia di Chiaia di Luna commentando con un "Beautiful". Quello che da molti viene definito il più grande giocatore di tutti i tempi, secondo probabilmente solo a Michael Jordan, sta trascorrendo le vacanze a bordo di uno yacht da 50 metri con il quale ha già toccato le isole di Capri e Ischia, accolto in quest'ultima con cori da stadio e ovazioni. Nella sua visita sulle coste italiane ha incrociato anche Sir Elton John, anche lui con la famiglia in ferie in Italia.