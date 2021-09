È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di uno skatepark all'interno del Parco Santa Rita di Latina. A renderlo noto, tramite un comunicato ufficiale, è il Comune di Latina. L'importo dei lavori è di circa 150mila euro, il prossimo passaggio amministrativo consisterà nella preparazione, da parte del Servizio Decoro, degli atti relativi all'appalto.

