Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella giornata di ieri la graduatoria dei progetti pervenuti del bando Sport e Periferie 2020, specificando gli interventi oggetto di finanziamento.



Nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, il Comune di Latina ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro, per il progetto presentato relativo agli interventi di miglioramento delle piscine, degli spogliatoi e della palestra del Pala Bianchini in via dei Mille, oltre agli interventi previsti per la separazione delle utenze.