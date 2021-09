Una perdita d'acqua da una cisterna che il gestore idrico usa per rifornire il Comune di Sermoneta da alcune settimane sta creando grossi problemi e pericoli sulla provinciale che porta Norma. "Sono settimane che quando questa cisterna Arriva la massima capienza la valvola che dovrebbe interrompere il rifornimento non si chiude e quindi l'acqua fuoriesce inondando il tratto iniziale della strada che porta al nostro paese e rappresentando oltre ad uno spreco che si riflette naturalmente sulle bollette, anche un serio pericolo" Cosi il sindaco del Comune di norma Gianfranco Tessitori che anche questa mattina aveva chiesto un intervento al gestore del servizio idrico che puntualmente non è arrivato: "mi dicono che non hanno modo di sostituire la valvola del troppo pieno e che quindi al momento la situazione deve restare così, a me sembra una cosa incredibile sono piuttosto arrabbiato perché un ente non può lasciar passare tutto questo tempo senza intervenire. Oggi mi dicono che l'acqua sarebbe arrivata addirittura nei pressi dello scalo… Senza contare che il tratto interessato è proprio a ridosso di una delle prime curve della provinciale…".