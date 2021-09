Si è conclusa la seconda campagna del "Fondo demolizioni" e, con decreto n. 349 del 9 settembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha assegnato al Comune di Latina circa 280mila euro per l'abbattimento di 7 opere realizzate senza i necessari permessi, già acquisite al patrimonio comunale, per le quali è stata emanata ordinanza di demolizione.

