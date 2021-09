Migliorare l'estetica di uno dei pochi spazi della città con un valore storico e sociale riconosciuto, senza tuttavia stravolgere l'aspetto. Prende forma il progetto per la riqualificazione del monumento ai caduti e piazza della Repubblica, candidato al bando della Regione Lazio "Valorizzazione dei luoghi della cultura", per ricevere un finanziamento di 158 mila 322 euro. Con la delibera 165 del 20 settembre 2021, l'amministrazione comunale ha dato il via libera al piano che avrà un costo complessivo di 197 mila 903 euro, poiché è prevista una quota di compartecipazione da parte del Comune di Aprilia. Qualora il piano dovesse rientrare in graduatoria e risultare finanziabile, l'amministrazione comunale avrebbe la possibilità di riqualificare l'area, intervenendo sul verde e ristrutturando il monumento dedicato ai caduti, la stele realizzata dall'architetto Marcello De Rossi e dall'artista Luigi Gheno inaugurata il 1 maggio 1960.

«Abbiamo approvato il progetto definitivo - ha commentato l'assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso - che sarà funzionale alla partecipazione al bando indetto dalla Regione Lazio. L'idea di riqualificare fa parte di un progetto più ampio, insieme programmatico di interventi volti a riqualificare i luoghi della cultura appartenenti al nucleo storico della città». In cantiere, oltre al corposo piano per riqualificare piazza Marconi, c'è anche il progetto che prevede di restituire a Largo delle Rose il significato originario del toponimo, rimettendo mano al verde di quella piazzetta e ponendo a dimora un roseto. «Per questo - rimarca l'assessore Caporaso - abbiamo intenzione di presentare la nostra candidatura ad un bando indetto dal Ministero per la transizione ecologica, che prevede la piantumazione di un roseto, oltre alla realizzazione di un impianto di irrigazione con vasche di raccolta dell'acqua piovana».