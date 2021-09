Incredibili le riprese fatte da un automobilista sulla strada per la Madonna della Civita, nel Comune di Itri. Una folta mandria di cinghiali scende a valle, attraversando la strada. Uno dopo l'altro, un centinaio di esemplari, grandi e piccoli, si precipitano a valle ordinatamente e attraversano la carreggiata, sotto l'obiettivo dello smartphone dell'automobilista. Sul numero, da molti ritenuto ormai eccessivo, di cinghiali che, come in questo caso, attraversano la strada in grossi gruppi, o improvvisamente sbucano sul ciglio della strada, anche di notte, creando pericoli per la circolazione, c'è un dibattito e diversi cittadini hanno chiesto interventi anche alla Regione.