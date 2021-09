«Oggi abbiamo affidato in concessione il Porto Canale di Rio Martino». L'annuncio è arrivato via Facebook dall'assessore all'Ambiente Dario Bellini, che ovviamente rivendica in campagna elettorale il risultato. L'appalto per la gestione dei 200 posti barca è stato assegnato, dalla commissione, al Consorzio Porto di Latina che si è detto disponibile a integrare la sua proposta (che era di 50 posti) arrivando fino a 200 posti barca, superando così l'altro consorzio che era arrivato alla fase finale della selezione, Nautica Rio Martino.

Quest'ultima, a quanto dice l'esito di gara, non avrebbe presentato tutte le deleghe per prender parte alla negoziazione. Sì perché è stata appunto necessaria una negoziazione dal momento che alla prima apertura delle buste nessuno era arrivato a soddisfare tutte le richieste presenti nel bando. Come detto, però, ieri il Consorzio Porto di Latina ha garantito il rispetto di tutte le indicazioni e si è anche detto disponibile a rendere fruibile l'approdo ogni volta sia necessario a garantire manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza della navigazione dei diportisti. Dunque resta esclusa la Nautica Srl che aveva partecipato proponendo 150 posti barca. Non è escluso che la società in questione possa presentare un ricorso.

L'assessore «Abbiamo affidato la gestione attraverso un'evidenza pubblica trasparente che ha messo in libera concorrenza il mercato, sempre e solo badando all'unico interesse per noi possibile, quello pubblico. Quindi 200 posti barca ed un'infrastruttura gestita per i prossimi 6 anni, a disposizione dei diportisti. E' davvero una bella notizia per tutta la nostra città che non avremmo potuto dare se non ci fosse stato un lavoro incessante e scrupoloso degli uffici del Servizio Ambiente, della Segreteria Generale e dei membri della Commissione che ha giudicato le offerte».