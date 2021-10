Da Aprilia continuano a piovere critiche nei confronti del sindaco di Guidonia Michel Barbet, che pochi giorni fa dopo la visita alla Rida Ambiente ha caldeggiato l'invio dei rifiuti romani nell'impianto di via Valcamonica per scongiurare l'apertura del Tmb dell'Inviolata e per risolvere l'emergenza della Capitale. Un intervento a gamba tesa criticato prima da Carmen Porcelli e Rosalba Rizzuto a nome delle associazioni Città degli Alberi e Aprilia, poi dal sindaco Antonio Terra che ha parlato di: "sgarbo istituzionale e parole di gravità inaudita", infine ora anche dai consiglieri comunali di Aprilia in Azione e da Europa Verde.

I consiglieri Giorgio Giusfredi e Davide Zingaretti puntano infatti il dito sul sindaco di Guidonia, espressione del M5S come la sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. «Come già dimostrato dalla Sindaca della Capitale, anche il primo cittadino di Guidonia impronta una politica in materia di rifiuti fortemente in contrasto con il piano regionale dei rifiuti. Quest'ultimo infatti - affermano i consiglieri Giusfredi e Zingaretti - prevede che il ciclo debba chiudersi all'interno dei singoli Ato, garantendo la loro autosufficienza. Il Comune di Roma e la provincia di Rom più volte sono venuti meno a questa indicazione presente nel Piano facendo recapitare i propri rifiuti ad Aprilia. L'incapacità amministrativa e le inadempienze degli altri comuni non possono essere ulteriormente un peso per Aprilia. Nella nostra città insistono molteplici impianti per la gestione dei rifiuti, che devono però essere funzionali al nostro Ato di appartenenza senza gravare ulteriormente su una già delicata situazione. Questo approccio alla gestione dei rifiuti conferma pienamente la linea adottata dal M5S in questi anni: scaricare sui comuni limitrofi le proprie inadempienze».

Ed anche da parte di Europa Verde Aprilia arriva un duro attacco contro le parole del sindaco di Guidonia e l'iniziativa portata avanti dall'amministrazione Barbet, che ha convocato una seduta della commissione Ambiente per visitare l'impianto Tbm della Rida. «Barbet si è reso protagonista di un'iniziativa politicamente sbagliata e istituzionalmente scorretta, persino offensiva verso i cittadini di Aprilia. Abbiamo assistito alla sua visita agli impianti della Rida Ambiente, visita nella quale - apprendiamo da fonti stampa - si è detto favorevole all'ipotesi che sia la stessa società ad accogliere i rifiuti romani per evitare l'entrata in funzione di un impianto di Tmb nei pressi di Guidonia. Oltre alla scorrettezza istituzionale - afferma Aprilia Verde - di non avvisare il sindaco Terra, resta l'assoluta mancanza di rispetto verso una città che a livello ambientale ha già dato, e, grazie agli sforzi di cittadini e istituzioni, è una città che sta lavorando molto, con risultati, su differenziata e cultura del ciclo dei rifiuti. Non è tollerabile questo scaricabarile indecoroso. Non è tollerabile che l'incapacità di gestire il ciclo dei rifiuti da parte del Comune di Roma e dell'Area Metropolitana venga, anche solo in ipotesi, riversata su Aprilia. L'area romana risolva i suoi problemi sui rifiuti, oppure cambi i propri amministratori se incapaci di risolverli, non pensi di scaricarli su di noi. La prossima volta, il Sindaco Barbet, anziché venire - legittimamente, per carità - nel nostro territorio e indicarci come area nella quale "scaricare" i rifiuti romani, faccia una telefonata alla compagna di partito nel M5S, Virginia Raggi e risolva il problema dei rifiuti romani con lei».