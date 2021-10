"L'aumento del prezzo del latte alla stalla è fondamentale e il tavolo della filiera del latte a livello nazionale può dare, ora più che mai, delle risposte concrete al settore". A ribadirlo è Confagricoltura Latina riprendendo la battaglia dell'organizzazione agricola che, in ambito nazionale, ha ottenuto dal Ministro Patuanelli, di rendere permanente il tavolo lattiero caseario quale appuntamento stabile, utile e necessario, per avviare un confronto costante sul comparto.

"La nostra organizzazione agricola – ha affermato il presidente di Confagricoltura Latina, Luigi Niccolini – è da sempre impegnata per affrontare il tema dei costi della produzione e per dare una svolta ad un settore che, dopo la fine del contingentamento delle quote latte, deve fare i conti con un sistema che ha bisogno di affrontare le sfide che lo vedono in competizione con il resto dell'Europa. Aumentano i costi di produzione – sottolinea Niccolini - ma il prezzo del latte alla stalla è rimasto invariato e questo tema è all'ordine del giorno anche sul nostro territorio, per le nostre aziende agricole".

"Per questo motivo – afferma il direttore di Confagricoltura Latina, Mauro D'Arcangeli – è fondamentale che il tema posto anche sui tavoli del Governo dal presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, sia argomento costante di confronto del tavolo permanente che finalmente è stato posto al centro delle attenzioni del Governo e dello stesso Ministro Patuanelli. I nostri allevatori hanno bisogno di affrontare il futuro con maggiori certezze e l'aumento dei costi delle materie prime va sostenuto con un adeguato riconoscimento economico del prezzo del latte alla stalla".