Ancora due sezioni e poi si darà per ufficiale ciò che è già praticamente certo: tra i candidati a sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta, ci sarà ballottaggio. Ci sono grossi problematiche nello spoglio delle sezioni delle scuole del capoluogo, Giuseppe Giuliano e Leonardo da Vinci.

Nelle altre sedi del voto per le comunali lo spoglio è ormai già terminato da ore, con i dati che parlano chiaro: Zaccheo è avanti praticamente dappertutto, con Coletta che primeggia solo in 25 sezioni su 116 (attualmente 114). L'esponente di Latina Bene Comune è risultato davanti al candidato del centrodestra per una manciata di voti nelle sezioni del centro città: due sezioni in via Legnano, due sezioni del Liceo Classico, tre di via Tasso, due dell'Alessandro Volta, due all'Einaudi, due in via Bachelet, due in via Sezze, due alla Giuseppe Giuliano, due in via Fattori, al Vittorio Veneto, alla Milani, alla Maunzio di Latina Scalo, all'Istituto Magistrale, in via Polonia, a Piazza Moro e all'ospedale Goretti dove i votanti sono stati 44 in totale. Pareggio in via Pasubio e in una sezione di Piazza Aldo Moro.

Il centrodestra conferma le sue roccaforti storiche nei borghi (storicamente il borgo più popoloso è Sabotino e i borghi rappresentano 41 sezioni delle 117 sezioni): Zaccheo tra le sezioni scrutinate parzialmente prende il 65,26% alla sezione 84 di Borgo Montello (contro il 24,10% di Coletta), il 65,38% alla sezione 92 di Borgo Grappa (contro il 24,10% di Coletta), più del 58% in due sezioni di Tor Tre Ponti (la 70 e la 71), il 55% a Borgo Piave (sezione 58), il 56,80% alla sezione 93 di Borgo Grappa e il 57,29% alla 79 di Borgo Carso. Anche nella sezione scrutinata di Borgo Faiti, la 79, il sindaco del cetrodestra raccoglie il 63,49% contro il 21,30% di Coletta. Coletta tra le sezioni scrutinate alle 24 sorpassa Zaccheo in quattro sezioni, alla numero 38 (Corradini, via Amaseno) dove raccoglie il 43,49% contro il 35,44% di Coletta, alla 102 di via Legnano (Coletta 42,62% contro il 37,05% di Zaccheo) e alla sezione dell'ospedale Goretti. Una curiosità: Zaccheo e Coletta ottengono gli stessi identici voti alla sezione 76 a Latina Scalo dove entrambi i candidati raccolgono il 45,34%