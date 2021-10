Quella di domenica per i giovani appassionati di equitazione è stato un giorno particolare, ma lo è stato ancora di più per il Centro Equestre Ninfa della famiglia Menossi: «Dopo ben 4 anni lontani dalle manifestazioni finalmente ieri siamo riusciti a dar vita ad una cosa bella, simbolo di collaborazione, fiducia e passione per lo sport. Teniamo particolarmente a ringraziare chi ha permesso tutto questo, senza tanto spirito di volontà non sarebbe stato possibile». Domenica infatti, c'è stata la prima gara del Concorso Nazionale A.S.C Salto Ostacoli organizzata dalla Lei - Lega equestre italiana e dalla Asc Sport equestri. Vi hanno partecipato allievi del centro e anche del Circolo ippico La Fenice di Aprilia che ha presenziato con tutti i suoi allievi ottenendo ottimi e incoraggianti risultati e piazzamenti in tutte le categorie. Un appuntamento di gara certo, ma anche un segnale di ritorno ad una normalità che gli allievi avevano perso da oltre un anno e che ci si augura che sia solo il primo di tanti altri, in sicurezza.