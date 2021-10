I candidati, tutti quelli di peso, sanno già da almeno 48 ore quale è stato il risultato finale e ufficiale della propria prestazione alla prova delle urne. Ma il portale del Comune di Latina su cui sono registrati i risultati del voto amministrativo del 4 e 5 ottobre scorsi, continua ad offrire uno spaccato approssimativo, accompagnato dalla nota «113 sezioni su 116». Eppure i dati definitivi ci sono. Dove si trovano?

Per colpa di un paio di presidenti di seggio insicuri e di qualche scrutatore troppo zelante un paio di sezioni sono sfuggite di mano, costringendo la Commissione elettorale centrale ad un ulteriore scrutinio scheda per scheda.

Una figuraccia per l'intera città di Latina, rimasta l'ultima tra tutti i comuni italiani chiamati al voto la scorsa settimana a completare le operazioni di scrutinio. Ci sono volute 48 ore supplementari per consentire alla Commissione elettorale di fare quello che doveva, ma mentre si chiudeva il capitolo delle due «sezioni bianche», si apriva una nuova falla: diverse sezioni avevano trascritto nei registri i voti dei candidati sindaci, ma non quelli di tutti i candidati. Apriti cielo, e riapriti Commissione elettorale. Nuovi controlli, nuovi confronti, nuovi aggiornamenti. Poi, finalmente, giovedì la partita si è chiusa e la Commissione elettorale centrale ha trasmesso al Comune di Latina tutti i plichi con tutti i conteggi e i riconteggi. da lì, i consiglieri hanno potuto attingere, attraverso i delegati e i rappresentanti dei partiti che hanno partecipato alle elezioni, ai dati definitivi della propria lista di appartenenza.

E dunque? Riprendiamo da dove avevamo cominciato: sul sito del Comune di Latina i dati continuano ad essere incompleti, o se vogliamo parziali. Mancano all'appello i dati di tre sezioni elettorali, la numero 5, la numero 51 e la numero 74. Beh, e che fa?

Fa invece, e fa molto. Perché ad esempio qualcuno anticipa che la situazione all'interno di questo o quello schieramento è cambiata in maniera sostanziale per più di qualche candidato: chi non era risultato eletto per un soffio ha scavalcato il collega che lo precedeva strappandogli la nomina. Non sono cose di poco conto, soprattutto per chi ha sostenuto la campagna elettorale, ma anche per l'opinione pubblica e per i cittadini che hanno espresso il loro voto.

E nell'attesa che in Piazza del Popolo vengano a capo anche di questo capitolo aggiuntivo dell'inserimento dei dati, Latina continua a sfigurare in campo nazionale come la città dell'approssimazione e dell'impreparazione.