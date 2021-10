Torna finalmente nella disponibilità dell'Ente Pubblico IPAB S.S. Annunziata la casa di cura per anziani "Curzio Salvini", sita in Terracina, devastata durante una tromba d'aria il 29 ottobre 2018, in esito alla quale perse la vita una anziana signora 87enne.

Il 6 novembre dello stesso anno la Squadra di Polizia giudiziaria territoriale, dando esecuzione ad un provvedimento richiesto dal pubblico ministero del Tribunale di Latina – dott. Giuseppe Miliano – aveva provveduto al sequestro probatorio dell'intera struttura che ospita la Casa di Riposo: né era derivato un procedimento penale dinanzi il Tribunale di Piazza Bruno Buozzi.

Dopo 3 anni, accogliendo una articolata e documentata istanza avanzata dall'IPAB SS. Annunziata – per l'occasione assistita dall'Avv. Vincenzo Macari del foro di Latina – il G.I.P. pontino – dott. Pierpaolo Bortone - ha revocato la misura cautelare gravante sulla struttura, restituendola, finalmente, all'Ente Pubblico, al fine di renderla nuovamente fruibile per la collettività.