Il Comune di Aprilia intitola un parco a Massimo Di Legge, il caporale maggior dell'Esercito Italiano morto dieci anni fa in Afghanistan. La giunta Terra con una delibera ha approvato l'intitolazione di sette nuove aree verdi, tra le quali spicca quella in via del Progresso (di fronte alla clinica Città di Aprilia) che da oggi sarà intitolata al caporal maggiore Di Legge, il militare di Aprilia morto nel settembre 2011 in Afghanistan in un incidente stradale a bordo del blindato Lince in cui persero la vita altri due commilitoni (il tenente Riccardo Bucci e il caporal maggiore scelto Mario Frasca). Di Legge aveva solo 28 anni e nel corso di questi dieci anni il suo ricordo è sempre rimasto vivo nella comunità di Aprilia, tra i familiari e gli amici. La giunta Terra nella seduta ha inoltre stabilito l'intitolazione del parco Anna Ridolfi (tra via Foscolo, via delle Margherite e via Umbria), del parco Anita Garibaldi (tra via Giovanni XXIII, via Di Vittorio e via dei Mille), del parco Sibilla Aleramo (tra via Gramsci, via di Vittorio e via Giovanni XXIII), del parco Lelia Caetani (l'area verde in via Paganini), del parco Papa Giovanni Paolo II (area verde di via Vannucci, via Giotto e via Merisi) e il parco Il Dono (tra via delle Regioni e via Enrico Fermi).