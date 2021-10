Lutto in città per la scomparsa di Enrica Cestra. Era nata il 4 luglio del 1934 , una data importante perchè la signora Cestra è stata la prima ed essere stata iscritta nel registro anagrafico del Comune di Sabaudia.

"A nome dell'Amministrazione comunale -ha commentato il sindaco Giada Gervasi - e della Comunità tutta, rivolgo le più sentite condoglianze alla Famiglia Cestra per la scomparsa della cara Enrica

Una vita dedicata al lavoro, Enrica ha contribuito allo sviluppo della classe imprenditoriale del nostro territorio, che ha visto crescere ed affermarsi nel tempo". Imprenditrice storica, ma prima di tutto una persona che davvero ha rappresentato e continuerà a rappresentare quella Sabaudia bella, vera che è nel cuore di tutti. Nelle ultime ore, sono stati centinaia i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia, tante persone si sono strette attorno ai parenti per ricordare la signora Enrica. Ieri l'ultimo saluto nella chiesa della Santissima Annunziata a Sabaudia.

Molti ricorderanno lo scatto al centro di via Migliara 53 realizzato per il calendario della Fidapa (in foto). Una foto, un simbolo, per riassumere nel viso di una persona, di una donna, la storia di una città con attorno il verde della foresta del parco, su quella strada da cui si scorge la torre, quasi un miraggio, un sogno quello che doveva sembrare Sabaudia nei primi anni. E quindi non poteva esserci persona migliore in quello scatto della signora Enrica che pur dedicandosi al lavoro ed alla famiglia ha visto la città crescere e cambiare rimanendo tuttavia un punto fermo per la sua famiglia e per quanti l'hanno conosciuta.