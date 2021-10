"I grandi disagi che ancora oggi interessano la tratta ferroviaria Roma – Nettuno sono insostenibili". Così in un intervento alla Camera Dei Deputati Marco Bella Deputato del Movimento 5 Stelle.

"A seguito di un guasto accidentale del 5 ottobre, causato da un fulmine ad una cabina elettrica nella stazione di Torricola, Trenitalia ha sospeso tutti i treni comunicando che il ripristino completo sarebbe avvenuto per venerdì 8 ottobre. Mi dispiace constatare che ad oggi ancora molti treni vengono soppressi in modo arbitrario e non programmato." - Prosegue il pentastellato – "Purtroppo le problematiche di questa line non sono legate a questo singolo evento ma sono croniche. Tra le ragioni dei disagi frequenti ci sono anche il binario unico tra le stazioni di Campoleone e Nettuno, gli scambi malfunzionanti in caso di caldo, gelo e pioggia, continui inconvenienti ai passaggi a livello, e un servizio decisamente non adeguato alla domanda. Stiamo parlando di una tratta utilizzata da oltre 20.000 lavoratori che ogni giorno si muovono verso la capitale." – e conclude - " Presenterò a breve un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulle motivazioni dei disagi e per ripristinare al più presto il corretto servizio. Non possiamo permettere che cittadini e cittadine si trovino sequestrati in un treno fermo al termine di una dura giornata di lavoro".