Nel mercato del lavoro scarseggiano i falegnami e i più esperti, tra quelli attualmente impiegati nelle aziende, rischiano di andare in pensione senza tramandare le loro conoscenze alle nuove generazioni. Una situazione comune a tante realtà produttive in diversi ambiti, che ha spinto l'impresa Devoto Design - eccellenza pontina nella progettazione e produzione di arredi su misura che opera da quarant'anni - a mobilitarsi per creare una vera e propria scuola per gli artigiani di domani, avvicinare i giovani a un mestiere che potrebbe garantire subito un'occupazione.

L'azienda che opera tra Cisterna e Latina, fondata da Claudio Devoto e Caterina Bosco, è nata come una piccola falegnameria ed è cresciuta, grazie all'estro e all'esperienza dei propri artigiani, fino a raggiungere i mercati esteri con progetti di lusso e dal design ricercato e complicato. Insomma, un mercato fiorente nel quale però inizia a scarseggiare la manovalanza: nella stessa situazione si trovano anche altre realtà artigianali del territorio pontino che potrebbero attingere allo stesso percorso formativo.

Detto fatto, Devoto Design ha varato il progetto per la scuola di falegnameria, ormai prossima all'avvio delle lezioni ,dedicata ai giovani tra i 16 e i 28 anni. Sarà prima di tutto un'occasione per consentire ai ragazzi di conoscere la realtà in cui opera un'azienda manifatturiera che ancora crede e si nutre di artigianalità e manualità, consentendo loro di imparare il mestiere del falegname.