L'Iva dei prodotti di consumo legati al ciclo mestruale si riduce dal 22 al 10%. Una riduzione approvata con la legge di bilancio dal Governo Draghi e per la tampon tax gioisce anche Europa Verde Aprilia che da tempo aveva promosso una battaglia per la riduzione del costo degli assorbenti, coppette e altri prodotti usati durante il ciclo mestruale.

«Apprendiamo con soddisfazione – sottolinea Europa Verde Aprilia - la notizia che riporta la volontà del governo di abbassare l'Iva per i prodotti di consumo relativi al ciclo mestruale. Prodotti che, per molti anni, il legislatore ha considerato alla stessa stregua di beni di lusso, sui quali gravava un'Iva con aliquota al 22%. Un'ingiusta extratassa su prodotti necessari, in un Paese che, in fondo, rimaneva molto arretrato su questo ed altri temi di civiltà. Oggi il Governo Draghi sceglie di portare l'aliquota al 10%, come i prodotti di consumo necessario, gravando molto meno sul costo di questi beni. Per molti anni abbiamo lottato affinché quel'ingiusta tassa venisse eliminata o ridotta e, oggi, siamo molto felici di apprendere che quello che fino a qualche tempo fa veniva visto come un tema: di nicchia, oggi sia diventato un impegno del Governo. La dimostrazione che impegnarsi e combattere delle battaglie giuste è faticoso, ma ne vale la pena».