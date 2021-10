Una giornata dedicata alla passione per le due ruote più famose al mondo: la Vespa. Il gruppo pontino Motopippe, ha organizzato "Vespe in volo", una giornata presso l'Aeroclub di Latina Scalo ad ingresso del tutto gratuito per domani, domenica 24 ottobre.



«Siamo un gruppo di ragazzi appassionati di moto e di Vespa, abbiamo deciso di realizzare questo appuntamento dedicato a tutti, amanti del genere, curiosi e soprattutto famiglie per celebrare e condividere l'amore per questo mezzo storico» spiega Matteo Bonaldo. I partecipanti alle gare organizzate dovranno iscriversi e pagare 15 euro, i curiosi e chi vorrà semplicemente esporre la propria Vespa potranno accedere all'area gratuitamente. Il tutto naturalmente rispettando le misure di prevenzione: servirà il green pass per accedere e, anche, per effettuare il giro di volo con i piloti dell'Aeroclub. Ci saranno dimostrazioni di ballo e danza con quasi 30 danzatrici e danzatori della scuola Magia Dance, ci saranno simulazioni di volo, ci saranno gare di accelerazione e lentezza, il tutto nella sola ottica di divertirsi condividendo la passione. «Un grazie sentito a Bruno Bulgarelli, Alvaro Femiano e Tito Paradisi del Vespa club Aprilia per l'aiuto nell'organizzazione, Beatrice dell'asilo Happy School di Latina che ha voluto donare le coppe da assegnare ai partecipanti e l'azienda Claa che forinirà i gadget. Senza dimenticare Luciano Cortesi della Fox Alarm sempre presente e disponibile e Ilaria Montarello, la Fata Trucchina che farà animazione per i bimbi e truccabimbi a tema. Se volete passare un po' di tempo in allegria e vedere qualche pezzo storico e da collezione, vi invito a venire al campo volo anche solo per un aperitivo, l'entrata è gratuita, serve il green pass, ma per chi volesse, è possibile effettuare il tampone rapido al costo di 5 euro, obbligatorio per il volo». Al momento è solo una idea, ma si sta studiando il modo per proiettare la gara di MotoGp. Info Matteo al 348 9021632