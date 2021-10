Didattica all'aria aperta per permettere agli alunni di fare l'orto, di piantare gli ortaggi e di scoprire i segreti della natura. E' questo il senso di "Naturalmente in classe", il progetto che grazie al contributo di 10 mila euro di Acea Ambiente ha permesso di realizzare due "aule verdi" nelle scuole di Aprilia, riqualificando degli spazi già in uso degli istituti scolastici. E ieri mattina nel plesso Elsa Morante di via Montegrappa (Ic Toscanini) si è svolta l'inaugurazione della prima aula verde, alla quale seguirà (giovedì 28 ottobre) quella nella scuola Collodi di Campo di Carne. Alla scopertura della targa hanno partecipato il dirigente scolastico Enrico Raponi, l'assessore all'Istruzione Gianluca Fanucci, l'assessore all'Ambiente Monica Laurenzi e soprattutto 45 degli alunni accompagnati dalla insegnanti) che saranno impegnati nella semina e nella coltivazione dell'orto, un'attività già partita nei mesi scorsi. «Gli alunni saranno impegnati - afferma il preside Raponi - nella messa a dimora delle piante sia per l'orto invernale che per quello estivo, per mantenere vivo e attivo ciò che ha voluto la maestra Carla Marcellini, in questo spazio c'è un ulivo che è stato piantato in sua memoria ed entro un anno intitoleremo questa aula propria a Carla Marcellini perché crediamo sia il modo migliore per rendere omaggio a una figura importantissima per questa scuola». Concetti condivisi anche dagli assessori Fanucci e Laurenzi.