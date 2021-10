Lo smottamento aveva provocato l'apertura di una cavità sul piano viabile in corrispondenza di un attraversamento idraulico, posto al di sotto della pavimentazione.

Nella serata di oggi, Anas riaprirà al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada statale 148 "Pontina", in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di Terracina (Latina), dove lo scorso 5 ottobre si era verificato uno smottamento a causa delle forti piogge che avevano interessato la zona.

